Ponad 27,5 tysiąca osób w województwie lubuskim pobiera już rentę wdowią.
W całej Polsce świadczenie otrzymuje prawie milion osób. Dzięki temu rozwiązaniu można połączyć własne świadczenie z rentą rodzinną po zmarłym małżonku. Obecnie drugie świadczenie wynosi 15 proc. jego wartości. Od 1 stycznia przyszłego roku wzrośnie do 25 proc., co oznacza wyższe wypłaty dla wdów i wdowców. Mówi Agata Muchowska, rzecznik ZUS w Lubuskiem:
Skorzystać z tego świadczenia można na dwa sposoby:
Obecna maksymalną wysokość świadczeń wypłacanych w zbiegu z rentą rodzinną nie może przekroczyć 5935,47 zł brutto.
Czytaj także:
Renty dla wdów i wdowców
Beata Serafin z Wydziału Emerytur i Rent ZUS i Agata Muchowska rzecznik ZUS Oddział ZG mówić będą o zasadach przyznawania renty dla wdów i wdowcówCzytaj więcejDetails
Czytaj także:
ZUS uruchomił kalkulator renty wdowiej
Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił kalkulator, w którym można policzyć szacunkową wysokość łączonych świadczeń, czyli renty rodzinnej po zmarłym małżonku i własnego świadczenia - poinformował regionalny rzecznik ZUS województwa zachodniopomorskiego...Czytaj więcejDetails
Czytaj także:
Czternasta emerytura zostanie wypłacona we wrześniu
W 2026 r. czternaste emerytury będą wypłacone we wrześniu, tak jak w poprzednich latach – wynika z informacji o projekcie rozporządzenia przygotowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej....Czytaj więcejDetails