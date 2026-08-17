Ponad 27,5 tysiąca osób w województwie lubuskim pobiera już rentę wdowią.

W całej Polsce świadczenie otrzymuje prawie milion osób. Dzięki temu rozwiązaniu można połączyć własne świadczenie z rentą rodzinną po zmarłym małżonku. Obecnie drugie świadczenie wynosi 15 proc. jego wartości. Od 1 stycznia przyszłego roku wzrośnie do 25 proc., co oznacza wyższe wypłaty dla wdów i wdowców. Mówi Agata Muchowska, rzecznik ZUS w Lubuskiem:

Skorzystać z tego świadczenia można na dwa sposoby:

Obecna maksymalną wysokość świadczeń wypłacanych w zbiegu z rentą rodzinną nie może przekroczyć 5935,47 zł brutto.