Kornelia Szylko z LKS POM Strzelce Krajeński zajęła czwarte miejsce w Górskich Szosowych Mistrzostw Polski juniorek młodszych, które odbyły się w okolicach Dzierżoniowa.

Pierwotnie te zawody miały się odbyć dopiero za dwa tygodnie, ale z przyczyn organizacyjnych przeprowadzono je podczas czteroetapowego wyścigu Sowiogórski Tour, mówi trener strzeleckiego teamu Piotr Ignaczak.

Wyniki zawodniczek LKS POM w Górskich Szosowych Mistrzostwach Polski:

juniorki młodsze:

4. Kornelia Szylko

7. Natalia Jaros

juniorki:

12. Antonina Kawalec