Kornelia Szylko z LKS POM Strzelce Krajeński zajęła czwarte miejsce w Górskich Szosowych Mistrzostw Polski juniorek młodszych, które odbyły się w okolicach Dzierżoniowa.
Pierwotnie te zawody miały się odbyć dopiero za dwa tygodnie, ale z przyczyn organizacyjnych przeprowadzono je podczas czteroetapowego wyścigu Sowiogórski Tour, mówi trener strzeleckiego teamu Piotr Ignaczak.
Wyniki zawodniczek LKS POM w Górskich Szosowych Mistrzostwach Polski:
juniorki młodsze:
4. Kornelia Szylko
7. Natalia Jaros
juniorki:
12. Antonina Kawalec