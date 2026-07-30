W lasach pojawiły się pierwsze grzyby, co sprawia, że przybywa chętnych, aby wybrać się na grzybobranie. Leśnicy przypominają o odpowiednim zachowaniu się podczas takiej wyprawy. Przestrzeganie kilku ważnych zasad to ochrona leśnych terenów.

Pracownicy Lasów Państwowych przypominają o tym, aby nie niszczyć grzybów, które nie są jadalne. – Takie okazy są pokarmem dla zwierząt. To także ważny element ekosystemu. Szanujmy także ściółkę – mówi Michał Szczepaniak z Nadleśnictwa Żagań:

– Pozostawiajmy samochód w miejscach wyznaczonych. Unikajmy wjeżdżania wgłąb lasu – zaznacza nadleśniczy:

– W lesie nie hałasujmy, ale też dajmy dzikim zwierzętom znać, że jesteśmy obok nich dla własnego bezpieczeństwa. Pamiętajmy też o zabraniu śmieci ze sobą – podkreśla Michał Szczepaniak:

Leśnicy przypominają także o niestosowaniu otwartego ognia w lesie.