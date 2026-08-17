Na zgrupowaniu w Wałczu wyłoniona została obsada ostatniej konkurencji w męskich kanadyjkach na zbliżające się mistrzostwa świata w sprincie kajakowym w Poznaniu.

Wiktor Głazunow z AZS AWF Gorzów i Norman Zezula z bydgoskiego Zawiszy wygrali wyścig eliminacyjny z dwójką Juliusz Kitewski/Aleksander Kitewski i to właśnie oni będą reprezentować nasz kraj w rywalizacji olimpijskich dwójek.

Sam Głazunow jest zdania, że do tego wyścigu w ogóle nie powinno dojść

32-letni zawodnik AZS AWF Gorzów Wielkopolski wystąpi również w jedynce na 1000 m, a także na 5000 m, na którym będzie bronił brązowego medalu zdobytego przed rokiem w Mediolanie.