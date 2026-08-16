Piłkarze Lechii ZIelona Góra przegrali dziś w Bydgoszczy z miejscowym Zawiszą 1-2 w IV kolejce II ligi.

Po spotkaniu trener Sebastian Mordal i zawodnicy żałowali zdobycia choćby 1 punktu, bo – jak twierdzili – grali dobrze w piłkę, mieli dobre sytuacje i tylko zabrakło im skuteczności. No i na początku meczu i II połowy dali sobie strzelić gole.

Przypomnijmy, że gole dla gospodarzy padały w 5 i 46 minucie, dla Lechii w 68, a jeszcze Lechia miała rzut karny – niewykorzystany!

Trener Lechii – Sebastian Mordal:

Zawodnicy Lechii i Zawiszy:

Kolejny mecz Lechii w lidze w kolejną niedzielę – z Hutnikiem Kraków na Dołku przy Sulechowskiej.