Ponad 1200 razy interweniowali strażacy po nawałnicach, które przeszły nad Polską. Cztery osoby zostały ranne.

Rzecznik Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec powiedział w TVP Info, że najwięcej interwencji odnotowano w województwach warmińsko-mazurskim i mazowieckim:

Synoptycy nadal ostrzegają przed burzami. Zjawiska te występują lub mogą występować w południowo-wschodniej części Polski. W niektórych miejscach na metr kwadratowy może spaść do 40 litrów deszczu. Prędkość wiatru w porywach może dochodzić do 90 km na godzinę. Lokalnie jest możliwy grad.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami.