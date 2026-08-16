– Duża liczba inwestycji wymaga w tym roku zaangażowania znacznych środków własnych miasta – mówi Andrzej Chłopek, szef Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta.

Radny Koalicji Obywatelskiej o finansach mówił na antenie Radia Zielona Góra. Jak zaznaczał, zaplanowane dofinansowania zewnętrzne spływają zgodnie z planem, ale nie ma ich jeszcze w takiej skali, żeby sytuacja w budżecie stała się luźniejsza:

W tym roku Zielona Góra prowadzi m.in. inwestycje drogowe, przebudowę amfiteatru i termomodernizację szkół. Po Winobraniu mają rozpocząć się także prace przy przebudowie Alei Niepodległości i deptaka, obejmujące również zagospodarowanie wód opadowych.