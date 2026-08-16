W zielonogórskim Drzonkowie odbyła się siódma edycja Boccia Cup, którego uczestnikami były osoby niepełnosprawne z całej Polski. Zwycięstwo wywalczył zespół START-u Radom.

W turnieju zagrało 20 zespołów, które podzielono na 4 grupy. Z każdej z nich wyszły po 2 drużyny, a o losach rozgrywek zdecydowała faza pucharowa.

Zwyciężył START Radom, który w finale wygrał 6:3 z AKSON-em Zamość. Na najniższym stopniu podium stanęli zawodnicy START-u Wrocław, który w meczu o trzecie miejsce pokonał Amators Pozezdrze 8:1.

Klasyfikacja końcowa oraz rozmowy z zawodnikami:

I miejsce: START Radom

II miejsce: AKSON Zamość

III miejsce: START Wrocław

Zawody podsumowała organizatorka, Joanna Wolniczak, która wytłumaczyła także na czym polega dyscyplina oraz skąd pomysł na sam Boccia Cup: