W jednym ze spotkań inauguracyjnej kolejki grupy drugiej zielonogórskiej klasy A Chynowianka Zielona Góra pokonała na wyjeździe beniaminka, Korę Niedoradz 5:4.

Mecz był prawdziwym rollercoasterem – obie ekipy wymieniały się prowadzeniem, zwłaszcza w drugiej połowie. Jednak już pierwsza dostarczyła sporo emocji. W 23 minucie prowadzenie dał gospodarzom Michał Pilarczyk, ale Chynowianka odpowiedziała golami Jakuba Rembacza i Wiktora Stachowiaka, zatem do przerwy to goście prowadzili 2:1.

Po zmianie stron Kora ruszyła do ataku i w 53 minucie wyrównujące trafienie zanotował Pilarczyk. Niedługo później Sebastian Kieroński skutecznie wykończył akcję miejscowych i ci mogli ponownie cieszyć się z prowadzenia, tym razem 3:2.

Na tym jednak popisy strzeleckie obu zespołów się nie skończyły. W 70 minucie ze strony gości wyrównał Jakub Rembacz, a za chwilę skutecznym strzałem z dystansu popisał się Kacper Głębocki i Kora znów prowadziła 4:3. Końcówka spotkania należała jednak do Chynowianki – najpierw w 85 minucie rzut karny wykorzystał Patryk Jaśkiewicz, a w doliczonym czasie gry zwycięstwo zapewnił Zielonogórzanom Kasper Mihułka.

Chynowiankę – pod nieobecność Kamila Konopackiego – poprowadził w tym meczu drugi trener, Grzegorz Dacewicz:

Szkoleniowiec Kory, Mieczysław Sobczak:

Więcej pomeczowych wypowiedzi we wtorkowym magazynie „Nasza piłka” w Radiu Zielona Góra (godz. 17:20) oraz po emisji – na rzg.pl.