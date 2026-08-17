Zmiana lekarza rodzinnego może kosztować – przypomina Zielonogórzanom Narodowy Fundusz Zdrowia. Dzieje się tak, jeśli pacjent dokonuje zmiany po raz trzeci w roku. Jak podaje lubuski NFZ, takich przypadków jest coraz więcej.

Pacjent ma prawo bezpłatnie wybrać lub zmienić lekarza, pielęgniarkę i położną POZ dwa razy w roku kalendarzowym. Od trzeciej zmiany obowiązuje opłata. – Dane pokazują, że część pacjentów nie ma świadomości obowiązujących zasad – mówi Joanna Branicka, rzeczniczka lubuskiego oddziału NFZ:

Deklarację wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej POZ można złożyć w przychodni, albo elektronicznie za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta. Obecnie w województwie lubuskim lekarze rodzinni sprawują opiekę nad około 870 tysiącami pacjentów w 178 przychodniach, które mają kontrakt z lubuskim NFZ.