Kilkuosobowa rodzina z Brzeźnicy w powiecie żagańskim straciła dach nad głowa w wyniku pożaru domu. Z pomocą przychodzą mieszkańcy, strażacy z lokalnego OSP oraz gminny urząd. Dodatkowo zorganizowano zbiórkę pieniędzy na jednym z portali internetowych.
Budynek nie nadaje się do użytku. Obecnie schronienia rodzinie udzielili sąsiedzi. Jak mówi Krzysztof Łoziński kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy dotkniętym pożarem zaproponowano lokal zastępczy z zasobów gminy. – Rodzinie przyznana zostanie także jednorazowa pomoc finansowa – mówi przedstawiciel GOPS-u:
Wstępny szacunek strat to kwota około 400 tysięcy złotych.
Polecamy
Ostatnie prace przy budowie Centrum Kultury Górali Bukowińskich
Gmina Brzeźnica przygotowuje się do przetargu na wykończenie budynku powstającego Centrum Kultury Górali Bukowińskich. Samorząd otrzymał na ten cel ponad...Czytaj więcejDetails