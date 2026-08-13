Kilkuosobowa rodzina z Brzeźnicy w powiecie żagańskim straciła dach nad głowa w wyniku pożaru domu. Z pomocą przychodzą mieszkańcy, strażacy z lokalnego OSP oraz gminny urząd. Dodatkowo zorganizowano zbiórkę pieniędzy na jednym z portali internetowych.

Budynek nie nadaje się do użytku. Obecnie schronienia rodzinie udzielili sąsiedzi. Jak mówi Krzysztof Łoziński kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy dotkniętym pożarem zaproponowano lokal zastępczy z zasobów gminy. – Rodzinie przyznana zostanie także jednorazowa pomoc finansowa – mówi przedstawiciel GOPS-u:

Wstępny szacunek strat to kwota około 400 tysięcy złotych.