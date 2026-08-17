Już jutro w Nowej Soli startuje 18. edycja Solanin Film Festiwal, na którym pojawią się m.in. Wojciech Smarzowski, Karolina Gruszka, Andrzej Seweryn czy Katarzyna Figura. W tym roku filmowi twórcy powalczą o nagrody w pięciu kategoriach, a zupełną nowością będzie konkurs debiutów.

Mówi Karol Kolba, dyrektor festiwalu:

Na organizację festiwalu 125 tys. złotych wyłożył samorząd województwa. – To promocja nie tylko kultury, ale też naszego regionu – przekonuje wicemarszałek Grzegorz Potęga:

18. edycja Solanina wystartuje już jutro i potrwa do soboty. Program imprezy można zobaczyć na stronie internetowej Solanin.pl.