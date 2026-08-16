Piłkarze Cargovii Kargowa pokonali na własnym boisku Zjednoczonych Brody 2:0 w meczu 2. kolejki zielonogórskiej klasy okręgowej.

Przyjezdni mieli okazję w 29 min, ale wówczas strzał z rzutu wolnego obronił bramkarz miejscowych. Chwilę później, w 30 min Cargovia wyszła na prowadzenie. Rajd prawą stroną boiska w wykonaniu Pawła Dykty zakończył się efektownym strzałem i po pierwszej połowie było 1:0 dla ekipy z Kargowej.

Po zmianie stron w 51 min Zjednoczeni oddali groźny strzał, a potem próbowali skorzystać z zamieszania w polu karnym, ale znów nie udało się pokonać bramkarza gospodarzy. Cargovia przeważała, co przypieczętował w 70 min doświadczony Dawid Szarmach. Po jedno uderzeniu było 2:0 i takim wynikiem zakończyło się to spotkanie, choć miejscowi zmarnowali kilka swoich sytuacji.

Okazuje się, że Zjednoczeni przyjechali do Kargowej bez kilku swoich zawodników: