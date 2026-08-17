Po 30 latach przerwy do Zielonej Góry powraca Ogólnopolski Festiwal Piosenki Turystycznej „Włóczęga”. To impreza dla studentów i absolwentów uczelni z całego kraju, którzy chcą zaprezentować swoje umiejętności wokalne. Zainteresowane osoby wciąż mogą zapisać się na listę zgłoszeń.

O szczegółach mówi Maja Massier, współorganizatorka festiwalu:

Ogólnopolski Festiwal Piosenki Turystycznej „Włóczęga” odbywał się w latach od 1977 do 1996. Tegoroczną imprezę zaplanowano na 17 października w auli Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Podgórnej.

Kartę zgłoszeniową znajdziecie na stronie >>https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSem-q0cYCo1wFxQNsaVTZKU9iCTI9EqsobAsmPe7q8Km8uVCg/viewform?pli=1<<.