Leśnicy i samorządy coraz częściej wspólnie inwestują w infrastrukturę rowerową – podkreśla Marta Wiler, nadleśniczy Nadleśnictwa Zielona Góra.
Jak dodaje, w okolicach Zielonej Góry trwa budowa kolejnych tras, które mają ułatwić mieszkańcom aktywny wypoczynek, a jednocześnie uporządkować ruch turystyczny w lasach:
Marta Wiler była gościem Rozmowy o 9.
Wysłuchaj całej rozmowy: Marta Wiler, Nadleśniczy Nadleśnictwa Zielona Góra
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