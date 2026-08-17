Jak przygotować się na wypadek wichury, powodzi czy przerwy w dostawach prądu? O tym opowiadają mieszkańcom zielonogórscy strażacy. Podczas letnich wydarzeń ich uczestnicy mogą odwiedzać punkt edukacyjny Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Program stanowi element edukacji powszechnej w zakresie bezpieczeństwa oraz praktycznych umiejętności reagowania w sytuacjach zagrożeń – mówi mł. bryg. Arkadiusz Kaniak, rzecznik lubuskiej straży pożarnej:

Podczas szkolenia można zapoznać się z wyposażeniem plecaka ewakuacyjnego , ale nie tylko:

Arkadiusz Kaniak był gościem Rozmowy o 9.00.

Wysłuchaj całej rozmowy: mł.bryg. Arkadiusz Kaniak, rzecznik prasowy lubuskiej straży pożarnej