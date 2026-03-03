Przed posiedzeniem Rady Ministrów Donald Tusk powiedział, że nie da się zagwarantować braku wzrostu cen, ale Orlen podejmie takie działania, aby podwyżki nie były dolegliwe:

– Staramy się o stabilność cen paliw w Polsce – powiedział premier:

Tusk zapewnił,że nie ma problemu z zapasami paliw płynnych w Polsce, ponieważ nasz kraj nie korzysta z dostaw z Iranu i przez blokowaną cieśninę Ormuz. Szef rządu zapewnił, że stabilna jest też sytuacja dostaw i zapasów gazu ziemnego.

Bezpieczeństwo nuklearne

Polska prowadzi rozmowy z Francją i innymi europejskimi państwami na temat udziału w programie odstraszania nuklearnego. Premier przypomniał, że Warszawa otrzymała od Paryża zaproszenie do współpracy w tej sprawie:

Szef rządu zaznaczył, że Polska będzie współpracować także z innymi państwami zaproszonymi do projektu, m.in. ze Szwecją i Danią. Wczoraj Tusk napisał: „Zbroimy się z przyjaciółmi, aby wrogowie nie ośmielili się nas zaatakować”.

Wcześniej prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział rozmowy z kilkoma państwami Europy, w tym z Polską, oraz wzmocnienie francuskiego arsenału jądrowego. Francja, dysponująca dotąd około 290 głowicami, planuje zwiększyć ich liczbę.