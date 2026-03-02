To pewne: z ul. Popławskiego zniknie rynek i powstaną nowe bloki. Na inwestycję trzeba będzie jednak poczekać. Jest oświadczenie spółdzielni mieszkaniowej w sprawie nowej zabudowy wielorodzinnej.

Duże niezadowolenie mieszkańców wywołała informacja o planowanej budowie bloków przy ulicy Popławskiego, w miejscu, w którym obecnie działa m.in. ryneczek. Mieszkańcy zarzucają, że nowa zabudowa zabierze zieleń, wymusi likwidację rynku i może ograniczać światło docierające do już istniejących bloków.

W związku z tym Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górczyn” wydała oświadczenie, w którym wskazuje, że budowa nowych bloków wynika z planów założonych jeszcze w latach 80., przy przejęciu działki do miasta. Już wtedy przyjęto, że powstanie tam zabudowa wielorodzinna jako docelowa funkcja zagospodarowania tego terenu.

„Cel ten, o ile będzie mógł być ostatecznie realizowany nie może i nie będzie pogarszał warunków zamieszkania mieszkańców budynków sąsiednich, a wręcz przeciwnie, będzie miał poprawić jego funkcjonowanie” zaznacza Marcin Michalski, zastępca prezesa do spraw technicznych spółdzielni.

To oznacza, że bloki będą, a ryneczek zniknie. Nie jest to jednak bliska perspektywa, bo Marcin Michalski wskazuje, że dziś opierają się wyłącznie na założeniach i wstępnych planach, których realizacja zależna jest od wielu czynników. Bloki powstaną więc za kilka lub kilkanaście lat.

Aby wybudować nowe bloki konieczne jest m.in. usunięcie przebiegających tamtędy linii wysokiego napięcia, co samo w sobie ma również poprawić bezpieczeństwo mieszkańców.

Poniżej przedstawiamy pełną treść oświadczenia przygotowanego przez SM „Górczyn”:

Oświadczenie dot. przeznaczenia działki 2067/2

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górczyn” z siedzibą w Gorzowie Wlkp, od początku posiadania działki nr 2067/2, obręb 02-Górczyn , przyjmując ją na początku lat osiemdziesiątych w użytkowanie wieczyste od Miasta – zakładała posadowienie na niej budynków mieszkalnych wielorodzinnych jako docelową funkcję zagospodarowania terenu. Jest to zgodne z głównym celem statutowym działalności Spółdzielni, która w pierwszej kolejności zaspokaja potrzeby mieszkaniowe swoich członków i ich rodzin poprzez budowę lub nabywanie budynków oraz terenów w celu ustanowienia na rzecz członków odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych. Cel ten o ile będzie mógł być ostatecznie realizowany nie może i nie będzie pogarszał warunków zamieszkiwania mieszkańców budynków sąsiednich czy całej obsługi osiedla a wręcz odwrotnie będzie miał za zadanie poprawić jego łączne funkcjonowanie. Generalnie ogólny charakter działalności Spółdzielczości Mieszkaniowej w Polsce od czasu nabycia tego terenu uległ na przestrzeni czasu zmianie i obecnie jedni z głównych budowniczych osiedli mieszkaniowych w Polsce w latach 70tych i 80tych tj. wiele innych Spółdzielni w naszym kraju nie podejmuje już trudu inwestycyjnego ustępując miejsca deweloperom a ich działalność odnosi się w głównym zakresie do zarządzania nieruchomościami stanowiącymi ich własność lub mienie oraz własność swoich członków. Sm „Górczyn” zakresu swojej działalności nie zmieniła i od dziesiątków lat dalej systematycznie zabudowuje swoje niezagospodarowane docelowo działki tworząc nowe osiedla mieszkaniowe z ogromną korzyścią dla mieszkańców, nie zapominając przy tym także o realizacji towarzyszącej funkcji usługowej i rekreacyjnej, która w zależności od zapotrzebowania danego rejonu jest lokalizowana w lub przy nowo powstających budynkach. Działki, które oczekują na proces inwestycyjny, do czasu realizacji podstawowego celu są udostępniane lub wydzierżawiane potencjalnym zainteresowanym na działalność usługowo-handlową, rekreacyjną lub do obsługi komunikacyjnej osiedli. W większości dzierżawcy mają świadomość, że ich interes gospodarczy w obecnym charakterze na tak dużej inwestycyjnej działce będzie mógł być realizowany jedynie do czasu rozpoczęcia procesu budowlanego. Dlatego też Spółdzielnia podtrzymała swoje pierwotne założenie odnośnie zagospodarowania tych terenów składając swoje uwagi do projektu planu ogólnego Miasta Gorzowa Wlkp., które jest zgodne z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla tej działki, gdzie wpisany jest tutaj cel mieszkaniowy i usługowy. Na obecnym etapie Spółdzielnia nie ma jeszcze skonkretyzowanych planów oraz sprecyzowanych terminów realizacji budynków mieszkalnych w tym miejscu. Dziś opieramy się wyłącznie na założeniach i wstępnych planach, których realizacja zależna jest od wielu czynników, przy których spełnieniu dopiero możliwe będzie realizowanie celu mieszkaniowego. Niewykluczone jednak a nawet bardzo prawdopodobne jest, że w perspektywie kilku lub kilkunastu lat to jednak nie nastąpi. W przypadku chęci rozpoczęcia budowy Spółdzielnia ze stosownym, długim wyprzedzeniem czasowym jak to miało miejsce w analogicznych wcześniej przypadkach powiadomi swoich dzierżawców i użytkowników o konieczności znalezienia innego miejsca na prowadzenie swojej działalności gospodarczej a także zaangażuje się w pomoc dzierżawcom przy znalezieniu zastępczego, dogodnego miejsca, o ile osoby te będą taką pomocą zainteresowane. Realizacja budynków mieszkalnych wymusi oczywiście likwidacje obecnie przebiegających tam linii WN, które aktualnie stwarzają ryzyko dla zdrowia i bezpieczeństwa osób z uwagi na natężenie pól elektromagnetycznych. W związku z tym, obecne przeznaczenie działki z aktualnymi uwarunkowaniami i zlokalizowanymi tam urządzeniami technicznymi docelowo nie powinno spełniać funkcji rekreacyjnej czy usługowej w istniejącej formie i należy uznać je za nieadekwatne do istniejącego potencjału położeniowego. Skablowanie linii WN w ramach nowej zabudowy mieszkaniowej lub usługowej rozwiąże zatem ten problem, podnosząc standard i bezpieczeństwo przestrzeni publicznej. W kontekście lokalnym argument o niedoborze terenów zielonych jest nieuzasadniony. W bezpośredniej okolicy dynamicznie rozwija się Park Górczyński – w rejonie galerii handlowej Feeria, oferowana jest przestrzeń rekreacyjna, spacerowa i wypoczynkowa dla mieszkańców osiedla. Ponadto, za obiektem Castorama znajduje się kolejny rozległy obszar zieleni z funkcją rekreacyjną, dostępny dla mieszkańców, ale przede wszystkim forma zabudowy zasobów mieszkaniowych Spółdzielni z umiarkowanym zagęszczeniem i dostępnymi terenami zielonymi i rekreacyjnymi przy budynkach pozwala ocenić, że potrzeby w zakresie terenów rekreacyjnych i przyrodniczych są w tym rejonie w pełni zaspokojone.

Finalnie realizacja planowanej nowej zabudowy na wydzielonej działce, oddzielonej od istniejącej zabudowy mieszkaniowej czteroma głównymi drogami miejskimi z pełnym uzbrojeniem, spójnej z charakterem otoczenia przyczyni się do budowy nowoczesnej tkanki miejskiej, poprawę estetyki i ładu przestrzennego adekwatnie do potencjału miasta wojewódzkiego. Dbanie o starszych mieszkańców poprzez udostępnienie nowoczesnych warunków zamieszkiwania bez barier architektonicznych łącznie z blisko zlokalizowanymi usługami oraz troska o napływ nowych mieszkańców mających wpływ na funkcjonowanie szkoły, przedszkola, transportu miejskiego oraz lokalnych usług, nie może zostać zatem pominięte w dyskusji nad tym tematem.

Marcin Michalski

Z-ca Prezesa ds. Technicznych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górczyn”