Piłkarze Victorii Szczaniec mają nowego szkoleniowca. W ubiegły czwartek, czyli nieco ponad tydzień przed startem wiosny w IV lidze, stery w zespole przejął Piotr Olejarz, który zastąpił na tym stanowisku Patryka Dacha.

Prezes Victorii, Bartosz Bursztyn mówi nam, skąd tak nagła decyzja na samym finiszu przygotowań do ligi:

Nowy trener ekipy ze Szczańca do końca sezonu 2024/2025 prowadził Cargovię Kargowa, z którą awansował z B-klasy do „okręgówki”. Jego asystentem będzie były szkoleniowiec Syreny Zbąszynek, Marcin Michalak. Tak Piotr Olejarz mówi o swoim dołączeniu do Victorii: