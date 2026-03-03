Gorzowskie muzeum zaprasza na kolejną wystawę. Od najbliższego piątku będzie można oglądać kilkadziesiąt wyjątkowych wycinanek i akwareli.

Na ekspozycji pt. „Zaklęte w papierze” zaprezentowane zostaną prace trzech ukraińskich artystek. Mówi dr Mirosław Pecuch, kurator wystawy.

Precyzyjnie wykonane wielkoformatowe wycinanki inspirowane są m.in. słowiańską mitologią.

Otwarcie wystawy w najbliższy piątek, 6 marca o godz. 17 w Zespole Willowo-Ogrodowym przy ul. Warszawskiej 35. Z kolei w środę, 11 marca muzeum zaprasza na kuratorskie oprowadzanie po ekspozycji połączone z wykładem na temat sztuki wycinankarskiej.