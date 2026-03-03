Prawie 6 na 10 Amerykanów nie pochwala decyzji Donalda Trumpa o podjęciu działań militarnych w Iranie – wynika z sondażu telewizji CNN.

Ankietowani w większości podkreślają, że długotrwały konflikt zbrojny między tymi dwoma państwami jest bardzo prawdopodobny.

O szczegółach Jan Pachlowski, korespondent Polskiego Radia: