Prawie 6 na 10 Amerykanów nie pochwala decyzji Donalda Trumpa o podjęciu działań militarnych w Iranie – wynika z sondażu telewizji CNN.
Ankietowani w większości podkreślają, że długotrwały konflikt zbrojny między tymi dwoma państwami jest bardzo prawdopodobny.
O szczegółach Jan Pachlowski, korespondent Polskiego Radia:
