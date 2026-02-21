Zbliżają się wewnętrzne wybory w lubuskiej Koalicji Obywatelskiej. – Poprę dotychczasowego przewodniczącego. Nasze obecne poparcie to jego sukces – zadeklarował Hubert Harasimowicz, wicemarszałek województwa i radny sejmiku z ramienia Koalicji Obywatelskiej.
Rządzący lubuską Koalicją Obywatelską od 2016 r. Waldemar Sługocki w wyborach na szefa partii w regionie zmierzy się z wojewodą Markiem Cebulą oraz posłanką i byłą marszałkinią Elżbietą Polak.
Harasimowicz przypomina, że Sługocki objął władzę w trudnym momencie:
Wybory w lubuskiej Koalicji Obywatelskiej zaplanowane są na 8 marca br.
Hubert Harasimowicz był gościem Krzysztofa Baługa w programie „Mija Tydzień”.
