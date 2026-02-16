Gmina Lipinki Łużyckie podpisała umowę z wykonawcą na przebudowę budynku z zasobów samorządu na żłobek. Inwestycja to koszt ponad 2,5 miliona złotych. Urząd otrzymał dofinansowanie na wykonanie prac. Roboty już ruszyły.

Zadanie realizowane jest w ramach programu „Aktywny Maluch”. – Udało nam się wyłonić firmę, która podejmie się prac. To bardzo ważny projekt, bo zapewni opiekę nad dziećmi z Lipinek Łużyckich i ościennych miejscowości – mówi wójt Małgorzata Brzyśkiewicz:

– Odkupiliśmy obiekt za ponad czterysta tysięcy złotych. Wcześniej był tu sklep. Ruszamy z przebudową budynku – zaznacza włodarz gminy:

W nowym żłobku miejsce znajdzie 24 najmłodszych mieszkańców gminy.