439 tysięcy złotych otrzyma gmina Lubrza na zabezpieczenie stacji uzdatniania wody i wszystkiego, co z wydobyciem i przesyłem wody jest związane. To jeden ze sposobów inwestowania w bezpieczeństwo mieszkańców.

– Mieliśmy już w Polsce przykłady zainteresowania przez podejrzane osoby infrastrukturą przesyłu wody. Nawet, jeśli to obawy na wyrost, to chcemy zapobiec najgorszemu – tłumaczy Ryszard Skonieczek, wójt gminy Lubrza.

Dodajmy tylko, że gmina Lubrza pieniądze na ten cel otrzymała ze środków KPO w ramach Programu Cyberbezpieczne Wodociągi. Bezpośrednim dysponentem środków będzie Samorządowy Zakład Budżetowy.