Wojewoda Marek Cebula wystartuje w wewnątrzpartyjnych wyborach na przewodniczącego Koalicji Obywatelskiej w województwie lubuskim. Decyzję oficjalnie ogłosił dziś podczas konferencji prasowej w Zielonej Górze.

Cebula mówił, że partia potrzebuje lidera, który wyjdzie do ludzi i który stawia konstruktywną krytykę nad poklepywanie się po plecach:

Cebula może liczyć na poparcie m.in. posłanki Krystyny Sibińskiej i prezydenta Zielonej Góry Marcina Pabierowskiego. Swój start w wyborach ogłosiła także posłanka i była marszałkini Elżbieta Polak.

Obecnym szefem Koalicji Obywatelskiej w regionie jest poseł Waldemar Sługocki. Lubuskimi strukturami rządzi od 12 lat.