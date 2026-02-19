Piłkarze Pogoni Wężyska – beniaminka zielonogórskiej klasy okręgowej, po rundzie jesiennej zajmują 13 miejsce w ligowej tabeli.
W 15 meczach Pogoń zdobyła 10 punktów. Bilans meczów to 3 wygrane 1 remis i 11 porażek. O przygotowaniach do rundy wiosennej mówi Adrian Sala – bramkarz Pogoni Wężyska:
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
Pokaż wszystko
Copyright © Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze Radio Zachód S.A. 2022.
Przejdź do treści
Ta witryna wykorzystuje pliki cookie. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony Polityki prywatności
.