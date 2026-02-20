W lutym br. 34 proc. ankietowanych popiera rząd, 41 proc. jest mu przeciwnych, a 22 proc. wyraziło obojętność – wynika z najnowszego sondażu CBOS. Sondażownia odnotowała minimalny spadek ocen premiera – 35 proc. badanych wyraża zadowolenie z faktu, że funkcję szefa rządu sprawuje Donald Tusk.

Z opublikowanego w piątek sondażu CBOS wynika, że poparcie dla rządu w lutym wyraziło 34 proc. respondentów – to oznacza wzrost o 1 pkt proc. względem styczniowego badania. 41 proc. badanych zadeklarowało się jako przeciwnicy rządu, co oznacza spadek o 1 pkt proc. względem poprzedniego pomiaru.

22 proc. badanych stwierdziło, że odczuwa obojętność wobec Rady Ministrów (bez zmian), a zdania na ten temat nie ma – tak samo jak w styczniu – 3 proc. ankietowanych.

Niewielkie wahania CBOS odnotował też w ocenach wyników działalności rządu. Pozytywnie na temat prac rządu wypowiada się obecnie 35 proc. respondentów (spadek o 2 pkt proc.), natomiast negatywną notę wystawia mu nieco ponad połowa Polaków (52 proc., wzrost o 1 pkt proc.). Brak sprecyzowanej opinii na temat pracy rządu deklaruje 14 proc. respondentów (wzrost o 2 pkt proc.).

Z badania wynika też, że pogorszyła się ocena polityki gospodarczej rządu – jego działania w tej sferze pozytywnie oceniło 36 proc. respondentów (spadek o 3 pkt proc.), natomiast sceptycyzm wyraziło 53 proc. (wzrost o 4 pkt proc.). 11 proc. badanych nie ma zdania na ten temat (spadek o 1 pkt proc.).

Ocena premiera

Sondażownia odnotowała także spadek notowań premiera. Zadowolenie z faktu, że Donald Tusk sprawuje funkcję szefa rządu, wyraziło w lutym 35 proc. badanych (spadek o 1 pkt proc.), natomiast odsetek krytycznych opinii wyniósł 54 proc. (wzrost o 1 pkt proc.). 12 proc. wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć” (wzrost o 1 pkt proc.).

Badanie zrealizowano w dniach od 5 do 16 lutego 2026 r. na próbie liczącej 967 osób (w tym: 60,2 proc. metodą CAPI, 24,1 proc. – CATI i 15,7 proc. – CAWI).