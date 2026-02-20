Władze Nowej Soli, wspólnie ze spółką PKP PLK, planują wybudowanie tunelu, który połączy Śródmieście z Zatorzem.
Obiekt ma powstać w okolicach dworca PKP. – To cenna inicjatywa, która ułatwi życie mieszkańcom – mówi Beata Kulczycka, prezydent miasta.
Tunel ma powstać w latach 2028 – 2029.
