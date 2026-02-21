W maju w gminie Lubiszyn odbędzie się szósta edycja charytatywnego biegu dla Mariusza, cierpiącego na stwardnienie zanikowe boczne. Mężczyzna od kilku lat przykuty jest do łóżka, a ze światem komunikuje się przy pomocy specjalnego oprogramowania, które umożliwia mu pisanie na komputerze sczytując ruchy jego gałek ocznych. Aby wspomóc leczenie i rehabilitację rodzina organizuje bieg charytatywny, który na stałe wpisał się już w kalendarz lokalnych inicjatyw sportowych i społecznych. „Zapraszamy na bieg również w tym roku” mówi Barbara Kompanowska, żona Mariusza.

Bieg organizowany jest nieprzypadkowo, ponieważ przez lata Mariusz brał udział w różnego rodzaju biegach i maratonach. Na swoim koncie ma ponad 100 rywalizacji. Każdy kto chciałby wesprzeć rodzinę w organizacji biegu może się zgłosić – dodaje.

Bieg odbędzie się 23 maja w Tarnowie. Zapisy na stronie 'bieg dla Mariusza” oraz w dniu zawodów. O imprezie będziemy jeszcze mówić.