Koszykarze Orlen Zastalu Zielona Góra wygrali z Kingiem Szczecin 94:88 w ćwierćfinale Pucharu Polski w Sosnowcu i tym samym awansowali do półfinału, który odbędzie się w sobotę.

Zielonogórzanie wystąpili bez Filipa Matczaka i Jakuba Szumerta. Przez pierwsze pół godziny rywalizacji spotkanie było bardzo wyrównane. Pierwszą kwartę zielonogórzanie wygrali 19:17. W drugiej minimalnie lepsi byli szczecinianie – 23:22. Po pierwszej połowie Zastal prowadził 41:40.

Trzecia partia dla Kinga – 28:25. Wszystko rozstrzygnęło się w ostatniej kwarcie, w której zielonogórzanie zwyciężyli 28:20 i w całym meczu różnicą 6-ciu „oczek”.

Najwięcej punktów dla Zastalu rzucili Chavaughn Lewis – 25 oraz Patrick Cartier – 20.

W sobotę o godz. 19:00 Zastal zagra w półfinale ze Śląskiem Wrocław. Transmisja z tego meczu na antenie Radia Zachód oraz Radia Zielona Góra.