Kamila Sellier, która uległa wypadkowi podczas rywalizacji w short tracku w igrzyskach w Mediolanie, jest przytomna – przekazał szef misji olimpijskiej Konrad Niedźwiedzki. 25-letnia zawodniczka przejdzie w szpitalu badania.

Jest przecięty policzek, który został już zszyty, i najprawdopodobniej uszkodzona jest też kość jarzmowa. Może być złamana, bo jest spora opuchlizna. Oko jest na razie bardzo opuchnięte, więc trudno powiedzieć… Oby nic głębiej ta łyżwa nie weszła

– powiedział dziennikarzom Niedźwiedzki.

Sellier upadła podczas ćwierćfinału na 1500 m i została uderzona łyżwą w twarz przez jedną z rywalek. Została zniesiona z lodowiska na noszach.

Jest przytomna, do trybuny, na której siedziałem, pomachała ręką, pokazała, że jest okej. Dostała natychmiastową pomoc, więc wszystko przebiegło zgodnie z procedurami, czekamy na to, co pokażą testy w szpitalu

– dodał Niedźwiedzki.

Towarzyszy jej m.in. szef misji medycznej Hubert Krzysztofiak. Wkrótce mają zostać podane kolejne informacje o stanie zdrowia reprezentantki Polski.

Występ w ćwierćfinałach short tracku

W ćwierćfinałach wystąpiło w sumie 36 zawodniczek, które startowały w sześciu wyścigach po sześć. Z każdego do półfinału awansowały po trzy najlepsze łyżwiarki, a także trzy najszybsze z czwartych miejsc.

Sellier startowała w ostatniej serii. Długo plasowała się w czołówce, jednak pod koniec biegu, gdy wyprzedzała ją Amerykanka Kristen Santos-Griswold, upadła i doznała urazu twarzy po tym, jak łyżwa jednej z rywalek skaleczyła ją w okolicy oka.

Zarówno Polka jak i reprezentantka USA zostały zdyskwalifikowane za naruszenie przepisów podczas wyprzedzania. Bieg został powtórzony już bez ich udziału.

Maliszewska startowała w pierwszym biegu. Uzyskała czwarty czas – 2.34,131 – ale był on słabszy od pozostałych zawodniczek z czwartych lokat. Najszybsza w jej serii była Koreanka Gilli Kim – 2.32,080.

Topolska w czwartej serii uzyskała ostatni rezultat – 3.02,875. Pierwsza była Amerykanka Corinne Stoddard – 2.27,961.

Najszybsza w ćwierćfinale była Belgijka Hanne Desmet – 2.24,365.

Półfinały i finał odbędą się jeszcze w piątkowy wieczór.