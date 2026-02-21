W trzeciej i ostatniej lutowej eliminacji Sobotniego Konkursu Sportowego, żadnemu z uczestników nie udało się prawidłowo odpowiedzieć na trzy pytania, a to oznacza, że w finale (28.02) wystąpią dwaj zielonogórzanie panowie: Daniel Szymański i Jacek Stankiewicz. Fundatorem głównej nagrody jest Zielonogórski Klub Sportowy Drzonków.

A oto pytania na które prawidłowo odpowiedzieli uczestnicy SKS (21.02):

1. Europejska federacja piłkarska UEFA ustaliła terminarz rozgrywek tegorocznej Ligi Narodów. Reprezentacja Polski wystąpi w grupie IV Dywizji B. A z kim zagra pierwszy mecz?

A. z Rumunią, B. Bośnią i Hercegowiną, C. Szwecją

Odp. B – Polacy pierwszy mecz zagrają 25 września u siebie z Bośnią i Hercegowiną, 28 września zmierzą się na wyjeździe ze Szwecją, 2 października spotkają się na swoim stadionie z Rumunią, 5 października zagrają w Bośni, 14 listopada w Rumunii, a 17 listopada podejmą Szwecję.

2. Na którym z żużlowych torów licencję zdobył Przemysław Pawlicki – zawodnik Falubazu Zielona Góra?

A. Leszno, B. Piła, C. Częstochowa

Odp. C – Licencję żużlową uzyskał w 2008 roku w Częstochowie.

3. Która z dyscyplin była rozgrywana na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w 1932 roku jako pokazowa?

A. pięciobój zimowy, B. psi zaprzęg, C. bandy

Odp. B – psi zaprzęg