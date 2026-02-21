Radni gminy Szczaniec nie zgodzili się na proponowaną przez wójta podwyżkę opłat za wywóz śmieci. Propozycja wójta mówiła o odpłatności w wysokości 50 złotych miesięcznie.

– Odpowiadam za dyscyplinę finansów, dlatego przygotowałem projekt uchwały dotyczący zwiększenia opłaty za gospodarowanie odpadami, bo dziś ta usługa się nie bilansuje – mówi Maciej Sieńkowski, wójt gminy Szczaniec.

Skutkiem odrzucenia uchwały o podwyżce opłat za wywóz śmieci będzie konieczność dopłacenia z budżetu gminy Szczaniec do poziomu, który zbilansuje całą usługę.