Trwają zapisy do II edycji Lubuskiego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej „Na gwiezdnym szlaku”. Mogą w nim wziąć uczniowie szkół ponadpodstawowych z województwa lubuskiego.

Zadaniem uczestników będzie rozwiązanie testu na temat Unii Europejskiej oraz udział w grze zespołowej.

– Zgłoszenia przyjmowane są do 6 marca. Uczniowie muszą być przygotowani na wiele trudnych pytań – mówi Małgorzata Włodarczyk, rzecznik prasowy Uniwersytetu Zielonogórskiego:

– Konkurs jest podzielony na dwa etapy – informuje Małgorzata Włodarczyk:

W minionym roku konkurs wygrał zespół z I Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze.

Zwycięzcy konkursu otrzymają indeksy na Uniwersytet Zielonogórski.