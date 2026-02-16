Rozgorzała walkę o władzę w lubuskiej Koalicji Obywatelskiej. W ostatnich dniach swój start na przewodniczącego ogłosili wojewoda Marek Cebula oraz posłanka i była marszałkini Elżbieta Polak.

– Brakuje dzisiaj charyzmy i sprawczości – tłumaczy swoją decyzję posłanka Polak:

Obecnym szefem partii w regionie od 2016 r. jest Waldemar Sługocki. Wybory w lubuskiej KO zaplanowane są na 8 marca br.

