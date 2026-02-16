Rozgorzała walkę o władzę w lubuskiej Koalicji Obywatelskiej. W ostatnich dniach swój start na przewodniczącego ogłosili wojewoda Marek Cebula oraz posłanka i była marszałkini Elżbieta Polak.
– Brakuje dzisiaj charyzmy i sprawczości – tłumaczy swoją decyzję posłanka Polak:
Obecnym szefem partii w regionie od 2016 r. jest Waldemar Sługocki. Wybory w lubuskiej KO zaplanowane są na 8 marca br.
Czytaj także:
Marek Cebula chce być szefem lubuskiej KO
Wojewoda Marek Cebula wystartuje w wewnątrzpartyjnych wyborach na przewodniczącego Koalicji Obywatelskiej w województwie lubuskim. Decyzję oficjalnie ogłosił dziś podczas konferencji prasowej w Zielonej Górze. Cebula mówił, że partia potrzebuje...Czytaj więcejDetails
Czytaj także:
Pabierowski i Sibińska o wyborach w KO
Pozycja Waldemara Sługockiego w roli szefa lubuskiej Koalicji Obywatelskiej poważnie zagrożona. Swój start w wewnątrzpartyjnych wyborach ogłosił dziś wojewoda Marek Cebula, a popierają go m.in. posłanka i liderka partii...Czytaj więcejDetails