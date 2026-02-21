Prezydent Karol Nawrocki zawetował przyjętą przez Sejm nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Czy chaos w polskim wymiarze sprawiedliwości da się opanować? Na ten temat dyskutowali dziś radni sejmiku lubuskiego.

Anna Chinalska z Polskiego Stronnictwa Ludowego o zdemolowanie polskiego sądownictwa oskarża poprzedni rząd. Przypomina, że wyroki tzw. neo-sędziów można podważyć:

– Chaos pogłębia kolejne prezydenckie weto – stwierdził Edward Fedko z Polski 2050:

Małgorzata Gośniowska-Kola z Prawa i Sprawiedliwości broni koncepcji, w której sędziowie powinni być wybierani przez polityków:

– To ważna ustawa. Prezydent powinien wznieść się ponad partyjne podziały – powiedział Tomasz Gierczak z Koalicji Obywatelskiej:

Nowelizacja ustawy o KRS zakłada, że 15 sędziów-członków KRS znów będą wybierać sędziowie. Obecnie jest to kompetencja Sejmu. Wybory miałyby być tajne i bezpośrednie, a nad całością głosowania czuwałaby Państwowa Komisja Wyborcza.

Chinalska, Fedko, Gierczak i Gośniowska-Kola byli goścmi Krzysztofa Baługa w programie Lubuskie Forum Radia Zachód.