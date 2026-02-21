Zarządzający majątkiem Jeffreya Epsteina zgodzili się zapłacić do 35 milionów dolarów w ramach ugody z ofiarami przestępstw seksualnych.

Ugoda, która wymaga jeszcze zatwierdzenia przez sąd, ma zakończyć wszystkie roszczenia wobec spadkobierców Epsteina. Ostateczna kwota będzie zależeć od liczby uczestników pozwu i może wynieść od 25 do 35 milionów dolarów.

W pozwie zbiorowym wniesionym przez osoby poszkodowane przez miliardera wskazano, że wykonawcy testamentu Epsteina – Darren Indyke i Richard Kahn – ułatwiali jego przestępczą działalność i pomagali mu unikać sprawiedliwości. Obaj zaprzeczają tym oskarżeniom. Ugoda pozwoli im uniknąć procesu i dalszych roszczeń ze strony ofiar. Prawnik reprezentujący Indyke’a i Kahna podkreślił, że zgoda na ugodę nie oznacza przyznania się do winy.

Wcześniej osoby poszkodowane przez miliardera otrzymały ponad 50 milionów dolarów z funduszu kompensacyjnego oraz zawarły ugody z bankami, których Jefferey Epstein był klientem.

JP Morgan Chase zgodził się zapłacić 290 milionów dolarów, a Deutsche Bank – 75 milionów dolarów.