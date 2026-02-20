Władze Siedliska prowadzą rozmowy z inwestorem, który chce wybudować na terenie gminy dwie biogazownie.
Obiekty mogłyby powstać z dala od domostw. – Wcześniej musimy przeprowadzić konsultacje społeczne – mówi wójt Daniel Kołtun.
Każda z biogazowni mogłaby przynieść 2 miliony złotych wpływu do budżetu gminy rocznie, nie mówiąc o korzyściach z ogrzewania obiektów komunalnych.
