W Żaganiu rozpoczyna się remont Mostu Żaganny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296. Koszt inwestycji to prawie 3,8 mln zł. Ta ważna dla miasta przeprawa przez Bóbr została uszkodzona podczas powodzi we wrześniu 2024 r. – poinformował Urząd Marszałkowski Woj. Lubuskiego.

Most Żaganny jest ważnym elementem infrastruktury drogowej Żagania, łączącym lewo- i prawobrzeżną część miasta. Podczas wspomnianej powodzi doszło do podmycia skarp przyczółków oraz podstaw filarów mostu.

10 lutego br. Zarząd Dróg Wojewódzkich (ZDW) w Zielonej Górze podpisał umowę z wykonawcą inwestycji, firmą Kreator z Żar. W środę (18 lutego) nastąpiło przekazanie placu budowy wykonawcy.

Zakończenie prac jest planowane na grudzień 2026 r. Wartość całej inwestycji ma wynieść prawie 3,8 mln zł, w tym wkład Miasta Żagań – 664 tys. zł.

Planowane roboty budowlane będą polegały na odtworzeniu stanu pierwotnego obiektu tak, by zatrzymać dalszą degradację i przywrócić prawidłowe parametry techniczne oraz geometryczne mostu.

Na czas remontu przeprawa zostanie wyłączona z ruchu samochodowego z zachowaniem możliwości ruchu dla pieszych. O utrudnieniach i objazdach ZDW będzie informować po otrzymaniu od wykonawcy harmonogramu robót.