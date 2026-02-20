Od porażki rozpoczęły ćwierćfinałowy turniej mistrzostw Polski juniorki młodsze PGE Akademii Stilonu Gorzów Wlkp.

W inauguracyjnym spotkaniu grające we własnej hali gorzowianki przegrały z Polonią Świdnica 0:3 (18:25, 21:25, 15:25).

Jutro gorzowianki zmierzą się z Akademią Siatkówki Dembończyk-Wójtowicz ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Ten mecz rozpocznie się ok. 13.00, a w niedzielę ok. 12.00 z SMS Ostrów Łaskovia Łask. Wszystkie spotkania rozgrywane są w hali Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu przy ul. Warszawskiej w Gorzowie Wlkp.