Pięć osób rannych w dwóch wypadkach na trasie ekspresowej S3 na wysokości wsi Sucha Górna w powiecie polkowickim na Dolnym Śląsku. Łącznie zderzyło się tam pięć aut osobowych i dwie ciężarówki.

Z powodu wypadków tworzą się korki, przejazd jest utrudniony, dlatego policja apeluje o omijanie tego odcinka trasy. Mówi komisarz Przemyslaw Ratajczyk z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Według informacji dolnośląskiej policji, ruch w kierunku Lubina odbywa się pasem awaryjnym i jest mocno ograniczony, natomiast trasa w kierunku Zielonej Góry jest zablokowana.