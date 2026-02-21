Koszykarze ORLEN Zastalu Zielona Góra pokonali Kinga Szczecin 94:88 w ćwierćfinale turnieju o Puchar Polski, który odbywa się w Sosnowcu. Zielonogórzanie awansowali do półfinału, w którym ich rywalem będzie Śląsk Wrocław.

Cały mecz był bardzo wyrównany – zespoły często wymieniały się prowadzeniem, a ani razu nie urosło ono do dwucyfrowej wartości.

Zielonogórzanie przystąpili do pojedynku bez kontuzjowanych Filipa Matczaka i Jakuba Szumerta. Dodatkowo w drugiej kwarcie poważnie wyglądającej kontuzji nadgarstka nabawił się Sagaba Konate, który zakończył na tym udział w spotkaniu, a być może i w całym turnieju.

To właśnie stan Malijczyka najbardziej martwił po meczu trenera Zastalu, Arkadiusza Miłoszewskiego:

Jak mówi trener Miłoszewski, na szczegółowe informacje odnośnie Konate będziemy musieli jeszcze poczekać:

A skoro już o kontuzjach mowa, to RZG pytało trenera o stan Jakuba Szumerta – jak się okazuje, jego występ w kolejnym meczu pucharowym nie jest wykluczony:

Wracając do meczu – jaki był jego kluczowy moment? Jak mówi szkoleniowiec, zmiana gry w drugiej połowie, a także… wpuszczenie na parkiet Miłosza Majewskiego:

Arkadiusz Miłoszewski był również pytany o Phila Fayne’a, który był niewidoczny na parkiecie, a jednak trener zdecydował się postawić na niego w czwartej kwarcie:

Sternik zielonogórzan przed Pucharem Polski podglądał mecz Kinga z Anwilem Włocławek. Jak dużo w takim razie pomógł Zastalowi ten skauting?

A skoro trener Maciej Majcherek został wywołany do tablicy, to oddajmy głos właśnie szkoleniowcowi Kinga:

W półfinale Zastal zagra ze Śląskiem, który w piątek pokonał Dziki Warszawa 91:86. Początek sobotniego (21.02) meczu o godzinie 19:00. Transmisja w Radiu Zielona Góra oraz Radiu Zachód.