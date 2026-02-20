Piłkarze ręczni Trójki Nowa Sól jutro o godzinie 17 w meczu grupy B I ligi podejmą Olimp Grodków.

Nowosolanie zajmują siódme miejsce w ligowej tabeli, a Olimp jest trzeci. O rywalu i nowym miejscu w którym zagrają nowosolscy szczypiorniści mówi Maciej Orliński – kapitan Trójki: