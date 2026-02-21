Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego. Ustanowiono go w 1989 roku w stolicy Cypru, Nikozji. Odwiedzający nasz region mogą korzystać z wielu ofert turystycznych.

Mateusz Greczyło-Szema, przewodnik turystyczny Visit Zielona Góra, przybliża jak wygląda typowy dzień pracy w tym zawodzie:

O rezerwacji usług przewodników, mówi Barbara Maculewicz, rzeczniczka Muzeum Ziemi Lubuskiej:

Zapytaliśmy mieszkańców, czy mieli okazję korzystać z usług przewodnika turystycznego:

Jedne z najbardziej turystycznych miejsc w naszym regionie to m. in Międzyrzecki Rejon Umocniony, Park Mużakowski oraz Zamkek Joannitów w Łagowie.

Autorka: Karolina Waleńska