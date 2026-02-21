Bulwar ma być zielonym centrum spotkań i aktywności. „Chcieliśmy zachęcić mieszkańców do spędzania tu czasu” przyznał projektant.

W przyszłym roku ma się rozpocząć modernizacja bulwaru wschodniego. Jak już informowaliśmy, miejsce zyska więcej zieleni i nową nawierzchnię. Zniknie też woliera, a znajdujący się tam plac zabaw zostanie powiększony. Zmian będzie jednak dużo więcej. „Chcemy, by to miejsce jeszcze bardziej otworzyło się na mieszkańców” mówi Krzysztof Grzegorzewski z biura architektonicznego zajmującego się projektem modernizacji bulwaru.

W relaksie na bulwarze pomóc mają także elementy małej, użytkowej architektury, których będzie dużo więcej niż obecnie – dodaje Krzysztof Grzegorzewski.

Projekt modernizacji jest już gotowy, a pod koniec tego roku ma zostać ogłoszony przetarg na wykonawcę robót.