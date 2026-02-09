Straż miejska w Żaganiu planuje zmiany w strukturze oraz priorytetach działania. Jest już nowy pojazd, zwiększy się także ilość funkcjonariuszy. Miasto ma być czystsze i bezpieczniejsze.

Mundurowi skupią się między innymi na przestrzeganiu przepisów o ruchu drogowym. – Mam tu na myśli pozostawianie pojazdów w zatoczkach autobusowych czy w strefach wyłącznych. Na baczności muszą się mieć ci, którzy wyrzucają opony, elektrośmieci i inne odpady w parkach i obrzeżach miasta – mówi komendant Sławomir Borecki:

– Będzie nas także więcej, więc zwiększy się efektywność działań. Porządek w mieście utrzymywać będzie ogniowo patrolowo-interwencyjne – zaznacza kierujący placówką:

Po zmianach straż miejska liczyć będzie 11 strażników oraz 2 osoby do obsługi płatnego parkowania.