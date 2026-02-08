O możliwych scenariuszach działania w związku ze zbliżającym się końcem kadencji obecnej Krajowej Rady Sądownictwa rozmawiali w sobotę w Warszawie uczestnicy nadzwyczajnego zebrania delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”.

Prezes stowarzyszenia sędzia Bartłomiej Przymusiński powiedział Polskiemu Radiu o skierowaniu do prezydenta Karola Nawrockiego apelu o podpis nowelizacji ustawy o KRS:

W grudniu ub. roku Iustitia zaproponowała prezydentowi spotkanie w sprawie ustaw przywracających w Polsce praworządność. Karol Nawrocki nie odpowiedział.

Nowelizacja ustawy o KRS leży na biurku prezydenta od 4 lutego. Głowa państwa ma 21 dni na podjęcie decyzji. Nowelizacja przewiduje, że wszyscy polscy sędziowie – po raz pierwszy w historii – wybiorą swoich przedstawicieli w powszechnych i transparentnych wyborach. Obecnie takiego wyboru dokonują politycy. W związku ze zbliżającym się końcej kadencji obecnej KRS 11 lutego marszałek Sejmu powinien ogłosić wybory na nowych członków Rady.