Stal Gorzów oficjalnie ogłosiła, że Piotr Paluch przejmuje obowiązki pierwszego trenera ekstraligowych żużlowców.
Paluch zastąpił na tym stanowisku Piotra Śwista. To dla niego powrót na stanowisko po ponad 10 latach. Wcześniej był trenerem Stali w latach 2011-15.
