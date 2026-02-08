Zakończyła się termomodernizacja budynku Skwierzyńskiego Ośrodka Kultury. Dzięki temu poprawiła się efektywność energetyczna i komfort użytkowania obiektu.

– Wszystkie prace zostały wykonane w wyznaczonym terminie, zgodnie z dokumentacją projektową, umową oraz programem prac konserwatorskich i sztuką budowlaną – zapewnia Zbigniew Moraczyński, zastępca burmistrza Skwierzyny.

To nie koniec prac. Gdy tylko pogoda pozwoli rozpocznie się przebudowa dróg dojazdowych do Skwierzyńskiego Ośrodka Kultury oraz budowa miejsc parkingowych.