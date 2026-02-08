W Babimoście druga edycja budżetu obywatelskiego wkracza w fazę realizacji. Mieszkańcy wskazali samorządowi swoje priorytety, a gminy przymierza się do ich realizacji.

– Tym wskazanych przez mieszkańców projektów mamy jedenaście – mówi Anna Fabiś, zastępca burmistrza Babimostu.

– Zależało nam bardzo, aby każde z sołectw uzyskało w ramach budżetu obywatelskiego przynajmniej jedną inwestycje – dodaje Zofia Popielecka z babimojskiego magistratu.

Zadania, które zostały wybrane przez mieszkańców gminy Babimost do realizacji, muszą być wykonane do końca bieżącego roku. Ich wartość musi się zmieścić w kwocie 200 tysięcy złotych.